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Оккупант сбил украинский дрон-камикадзе, но тот взорвался в его руках во время осмотра. ВИДЕО

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Российский оккупант из стрелкового оружия сбил приближавшийся к его позиции украинский дрон-камикадзе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, впрочем, успешными действия российского военного назвать нельзя, ведь дрон разразился в его руках, когда россиянин решил его осмотреть. Видеозапись этого момента зафиксировала другая украинская БПЛА.

"Российский военный сбил украинский FPV-дрон. Решил его осмотреть. В этот момент дрон сдетонировал", - пишет в комментарии к видео автор публикации.

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Топ комментарии

  • Vadim Zertin
    Премію Дарвіна йому треба виписати. Посмертно
  • Garry Grant
    Аж памперсы полетели)
  • Véra Batsekalo
    умный дроник, даже сбитый продолжает убивать врага
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