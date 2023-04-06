На границе с Беларусью украинцы поставили проектор: показывают последствия обстрелов. ВИДЕО
Как сообщает Цензор.НЕТ, проектор установлен в Житомирской области.
На нем показывают фрагменты выступлений Лукашенко, в которых он говорит о поддержке России, последствиях российских обстрелов украинских городов и зверств российских оккупантов в Буче.
Отдельно в ролике отмечается, что российская техника и войска входили на территорию Украины из их страны, и "этим Россия навсегда испачкала кровью народ Беларуси".
Также демонстрируют отрывок из обращения Владимира Зеленского к белорусам, в котором он призывает их не участвовать в войне.
Госпогранкомитет Беларуси пока никак не комментировал появление проектора. Ранее ведомство жаловалось, что украинцы "провоцируют" белорусских пограничников - например, поют гимн Украины или вывешивают бело-красно-белые флаги.