Артиллеристы 45-й бригады уничтожают новейшую российскую НРЛС "Репейник". ВИДЕО

Артиллеристы 45-й бригады точным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник", которая разработана в 2021 году, а передана на вооружение армии РФ в 2022-м.