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Артиллеристы 45-й бригады уничтожают новейшую российскую НРЛС "Репейник". ВИДЕО

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Артиллеристы 45-й бригады точным выстрелом уничтожили новейшую российскую НРЛС "Репейник", которая разработана в 2021 году, а передана на вооружение армии РФ в 2022-м.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись уничтожения "Репейника" бойцы опубликовали в соцсетях.

"Артиллеристы 45-й бригады помогают уничтожить свирепого врага дронов - НРЛС "Репейник". Стоимость данной комплекса около 10 млн. рублей. Это новая разработка москалей. НРЛС "Репейник" предназначена для выявления и сопровождения сверхмалых объектов на расстоянии до высоте до 5 км и скорости до 200 км/ч", - пишут военные в комментарии к видео.

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Топ комментарии

  • Victor Frey a502d342
    чому в нас відсутня така херня для відслідковування дронів??? то щось мудре там?
    хоча про що я кажу, вибачте - в нас патронного заводу не збудували навіть та за десять років гігант авіабудування Антонов ні одного літака, за БПЛА мовчу
  • Игорь Матвеев 4ee89144
    Зе влада будувала дороги для загарбників у т. ч. через чорнобильську зону.
  • Sashko Poweroid bdd7ac5c
    Блд! Скільки москалі всякого такого "добра" наробили!.. Видно, що вони до війни готувались, на відміну від зрадників у ЗЕвлади.
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