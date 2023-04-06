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В оккупированном Крыму россияне вывели технику из мест хранения на севере полуострова. СПУТНИКОВЫЕ ФОТО

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Российские оккупанты вывели свою военную технику из базы в районе поселка Медведевка Джанкойского района в Крыму.

К такому выводу пришел аналитик отдела исследований внешней и оборонной политики Американского института предпринимательства Брэди Африк, сообщает Цензор.НЕТ.

Он проанализировал спутниковые снимки Maxar, сделанные с 11 февраля по 16 марта.

"За последний месяц российские силы вывезли технику с военной базы на севере Крыма. Последние спутниковые снимки показывают, что на этом участке находились танки, бронетехника и артиллерия", - написал он в твиттере.

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В оккупированном Крыму россияне вывели технику из мест хранения на севере полуострова 01

Также снимки демонстрируют часть оборудования и сооружения, возведенные возле Медведевки. Африк отмечает, что россияне построили несколько укреплений не только у этого поселка, но и по всему Крыму.

Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Готовятся суки встречать ЗСУ, укрепляют оборону. А могли-бы асфальтом баловаться, как некоторые недонаполеоны. Вот так вот нужно было поступать зимой 2022 года, когда союзники предупредили и указали на направление главных ударов, а не ЦНАПы строить на месте укрепрайонов.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Шота навєрнає случілась...
  • акаб акабіч
    нада спрасіть, чєм ми можим памочь
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