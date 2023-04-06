Оккупанты заселяют Мариуполь россиянами, этнический состав которых удивляет: они почти не говорят по-русски, - Андрющенко. ВIДЕО

Число граждан Российской Федерации во временно оккупированном Мариуполе Донецкой области растет с каждым днем.

Об этом сообщил 6 апреля в Telegram советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"Количество граждан Российской Федерации растет ежедневно. Количество мариупольцев-украинцев становится меньше ежедневно (даже не из-за паспортизации). Если во времена сталинизма в Мариуполь заселяли жителей центральной полосы России, то теперь этнический состав удивляет. Больше всего тем, что они почти не говорят по-русски". И их уже более 40 тысяч на 80 тысяч мариупольцев", – рассказал он.

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