Они СДАЛИ Мариуполь и Чонгар. Кроты ФСБ в Зе-окружении / Без цензуры. ВИДЕО

В свежем "Без цензуры" на Цензор.НЕТ Марина Данилюк-Ярмолаева подготовила для вас разбор предательского жаркого. Следовательно, ДБР и СБУ фактически признали, что российские спецслужбы расставляли своих людей в стратегических регионах и сознательно обрушили работу в приграничных регионах. ДБР и СБУ своей свежей записью сдали и Баканова, и его заместителей – Олега Кулинича и Андрея Наумова.