Как Россия покупает начинку для своих ракет в США и Германии? / НАТО В ХАТУ. ВIДЕО

Россия еще долго после полномасштабного вторжения в Украину покупала начинку для своих ракет в обход санкций. В частности – даже микросхемы для высокотехнологичных ракет "Искандер", которые особенно сложно перехватывать силам ПВО.

В феврале 2023 г. Международное партнерство по правам человека (IPHR) и Независимая антикоррупционная комиссия (НАКО) опубликовали исследования, где перечислили западные компании, чьи компоненты находили в российских ракетах. А чтобы подчеркнуть причастность этих предприятий к войне, собрали случаи военных преступлений, совершаемых с помощью ракет, компоненты которых поставили в обход санкций.

Сегодня в гостях у Цензор.НЕТ – Светлана Мусияка, руководитель направления исследований и выработки политик НАКО, работавшая над этим отчетом. Итак, как Россия обходит западные санкции и импортирует электронику американского и европейского производства через третьи страны? Можно ли этому помешать?

Смотрите в "НАТО В ХАТУ" на Цензор.НЕТ.

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