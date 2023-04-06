"Российский добровольческий корпус" заявил, что его бойцы снова выполняли задания в Брянской области. ВИДЕО

"Российский добровольческий корпус" заявил сегодня, что снова "выполнил боевые задания" в Брянской области.

Об этом говорится в заявлении Корпуса в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня бойцы "Российского добровольческого корпуса" снова посетили Брянскую область! Несмотря на то, что губернатор Богомаз уже рапортовал об "успешном отражении атаки украинских ДРГ", мы снова ловим его на лжи! Помимо выполнения боевых задач, бойцы РДК также смогли пообщаться с местными жителями, вручить им наши открытки и попросили спрятаться на время боевых действий. Освободительная борьба на территории России набирает обороты!" – говорится в заявлении.

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К заявлению прикреплено видео, на котором показано, как один из бойцов РДК общается с мужчиной в сельской местности. Мужчина сказал, что тот находится в селе Случевск Брянской области.

"Родина наша. А до Москвы далеко отсюда?" – спросил боец, но его собеседник смог назвать только расстояние до областного центра. Также боец РДК передал мужчине открытки и рекомендовал спрятаться в укрытии, потому что "идет бой с путинским режимом".

Кроме того, на видео показали кадры стрельбы.

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Как пишет Медуза, за несколько часов до этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что сотрудники пограничного управления ФСБ предотвратили якобы попытку проникновения на территорию России "украинской ДРГ в количестве 20 человек". По его словам, это произошло в районе села Случовск. Богомаз утверждал, что вооруженные силы России вместе с пограничными войсками якобы нанесли "противнику огневое поражение".

Впоследствии российское пропагандистское издание РБК опубликовало заявление Минобороны РФ, почти повторяющее рассказ губернатора Брянской области Богомаза.

Напомним, в марте 2023 года "Российский добровольческий корпус" уже заявлял о рейде в Брянскую область.