Новости Видео • Война

Ближний бой в Бахмуте: пограничник "Архитектор" с крыши дома бросает гранаты во врагов. ВИДЕО

33 31823
Четверо пограничников отстояли свою позицию в Бахмуте, находясь практически в окружении врагов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об одном из фрагментов этого боя рассказал один из его участников - украинский пограничник "Архитектор".

"Заступили мы на позицию первого апреля. Заступали мы вчетвером. День проходил, в принципе как всегда - постоянные обстрелы минометные. В Бахмуте очень плотная застройка. Между домами маленькое расстояние. Ночью враг зашел в соседние дома и, по сути, окружил нас. Утром начался бой. Бой был очень тяжелый.Я принял решение вылезти на крышу, чтобы бросить несколько гранат в их сторону. Решение было такое - импульсивное. Один из врагов залез уже к нам в дом снизу. Ребята его ликвидировали, но он успел бросить несколько гранат от которых дом загорелся. Нам пришлось через крышу выходить из дома", - рассказывает "Архитектор" о бое.

Также смотрите: Бойцы 45-й ОАБр уничтожили российский танк Т-90 "Прорыв". ВИДЕО

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Учора німці в новинах показували Бахмут і захисників міста в час відпочинку. Коні,собачки, інші тварини і очі Воїнів стомлені, сумні, тривожні. Дивитися реально боляче, а як їм там.....Бережіть себе
  • Валентина Саюн 3d182c14
    А що дивного і поганого в сльозах захисника? Чи емоції заборонено чи не має причин плакати? Наразі дивилася відео з одних із доріг на Бахмут, ноги Воїна в уже зношеному взутті чи Гімн України, коли зашивають рану ....плачу.
  • Злющий Атас
    Бережи Вас Бог, синки.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости