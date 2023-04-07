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Гнилые бараки, туалет на кухне, холод и плохая проводка: жизнь в российском Забайкалье – регионе РФ с наибольшими потерями на войне в Украине. ВИДЕО

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Российские пропагандисты сняли сюжет о проблемах жителей российского Забайкалья - региона, понесшего наибольшие человеческие потери на войне в Украине.

Как сообщает Цензор.НЕТ, судя по сюжету, самой большой проблемой региона является аварийное жилье, построенное еще в середине прошлого века. В домах забайкальцев постоянные проблемы со светом, канализацией и другими коммунальными благами.

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Топ комментарии

  • AbOriginal_UA
    Это уже технологический прорыв или прыжок в светлое будущее?
  • Al-Goritm Ain-Moment
    Ніхто там нічого не робить і не робитиме. Народ, який живе по вуха в лайні, набагато легше відправити воювати хоч в Сирію, хоч в Україну, та хоч з марсіанами, ніж народ, що живе благополучно. Тому їх і тримають в такому стані.
  • krot_lub
    Мені якось по#уй.
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