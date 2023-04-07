Бойцы 24-й ОМБр имени короля Даниила рассказали об успешном штурме вражеских позиций 23 февраля. ВИДЕО

Бойцы 24-й отдельной механизированной бригады имени короля Даниила рассказали об успешном штурме вражеских позиций 23 февраля 2023 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись фрагментов боя с комментариями его участников - бойцов с позывными Халк, Гарсия и Роман, опубликована на странице подразделения в соцсетях.

"Это было 23 февраля. Праздник их как раз. Чуть-чуть мы им накидали. Боевая задача у нас была - захватить позицию и удерживать ее до момента захода подкрепления... Ясно, что было страшно. Но я понимал, что за нашими спинами наши близкие, наши дети, наши родители... До того как выйти, мы здесь на доске разбирали все нюансы... Вышло все, как в кино - очень быстро. Сто метров прошли - как один момент. Мы подошли незаметно. Каждый занял заданную позицию. Я первый начал стрелять.Сразу начали работать побратимы. Увидел дуло пулемета и открыл огонь по нему. Пулемет заработал, но, слава Богу, стрелять они не умеют. Граната сделала свое дело - с 30 метров долетела красиво и метко. После ликвидации пулеметчика мы поняли, что дело сделано", - говорит боец с позывным Халк.

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"Ранний подъем. Надели маскировочные костюмы. Поехали на точку. Зашли сначала на позиции наших ребят. Оттуда по команде, после артподготовки, выдвигались на позиции врага... Это был первый мой боевой опыт. Эмоционально было очень сложно, потому что ты не знаешь чего ожидать... Было понимание, что нужно сделать, в какие сроки нужно сделать, как нужно сделать - все было достаточно хорошо спланировано.

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"В тот день мы получили приказ о том, что нужно снимать и сопровождать штурм вражеских позиций нашими бойцами. Мы вели корректировку артиллерии. Артподготовка проходила перед тем, как заходила штурмовая группа... Мы знали откуда штурмовая группа. Мы ее нашли и сопровождали позиции. Враг был дезориентирован", - вспоминает аэроразведчик Роман.

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