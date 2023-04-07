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За 11 месяцев собрано более $300 млн через UNITED24, - Зеленский. ВИДЕО

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За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 300 миллионов долларов. Украина чувствует поддержку всего мира в борьбе за свободу и независимость. Спасибо!" - отметил Зеленский.

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Топ комментарии

  • Mikola Mazurenko
  • 5 копійок
    Тепер хватіт і зеленим внукам.
  • vigo
    Скільки зібрано це цікаво. А от як витрачено, цікаво не менше.
    В тому числі, скільки з цих 300 мільйонів потрапило в найвеличніші кишені...
    Хоча, про що це я...
    #неначасі.
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