За 11 месяцев собрано более $300 млн через UNITED24, - Зеленский. ВИДЕО

За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более чем 110 стран собрано более 300 миллионов долларов.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Украины Владимир Зеленский, передает Цензор.НЕТ.

"За 11 месяцев работы фандрейзинговой платформы UNITED24 благодаря пожертвованиям из более 110 стран собрано более 300 миллионов долларов. Украина чувствует поддержку всего мира в борьбе за свободу и независимость. Спасибо!" - отметил Зеленский.

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