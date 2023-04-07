Профессор налогового университета в Ирпене по просьбе студентки читать лекцию на украинском языке: "Я 35 лет преподавала на русском и это вне моего сознания". ВИДЕО
21 680367
В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства отстранили преподавательницу философии Любовь Воробьеву.
Как сообщает Цензор.НЕТ, преподавательница проводила свои лекции на русском языке и игнорировала просьбы студентов перейти на украинский. Видеозапись, на которой зафиксирован такой момент во время онлайн-лекции, студенты опубликовали в соцсетях. Об отстранении преподавателя сообщили на сайте университета.