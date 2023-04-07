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Профессор налогового университета в Ирпене по просьбе студентки читать лекцию на украинском языке: "Я 35 лет преподавала на русском и это вне моего сознания". ВИДЕО

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В Государственном налоговом университете в Ирпене Киевской области из-за нарушения языкового законодательства отстранили преподавательницу философии Любовь Воробьеву.

Как сообщает Цензор.НЕТ, преподавательница проводила свои лекции на русском языке и игнорировала просьбы студентов перейти на украинский. Видеозапись, на которой зафиксирован такой момент во время онлайн-лекции, студенты опубликовали в соцсетях. Об отстранении преподавателя сообщили на сайте университета.

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Топ комментарии

  • vuiko dobrui
    який з неї перепрошую професор коли вона не здатна вивчити та послугавуватися державною українською мовою ??? це 100% звільнення за профнепридатність !!!
  • Roine S
    Люба Варабйова, идите нахер.
  • Анатолій dc5c5fad
    Студентам респект, а цю проросійську тьотю треба звільнити, невелика втрата для універу.
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