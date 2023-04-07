Некоторые не хотели ехать, а потом погибали под обстрелами, - волонтер Николай Могилевский об эвакуации из горячих точек Донбасса. ВИДЕО

Работа волонтеров – это не только опасность попасть под огонь снарядов. Часто вывозящие людей из опасных мест сталкиваются с упрямым нежеланием местных уезжать, а иногда - и с их враждебностью.

Об этом говорится в видеопроекте "Український свідок", передает Цензор.НЕТ.

Николай Могилевский за последние 8-9 месяцев занимается эвакуацией людей из опасных городов на Донбассе. За это время, по приблизительным подсчетам Николая, он вывез в более безопасные места 2 тысячи человек.

В мирной жизни Николай был бизнесменом. К волонтерскому движению присоединился после того, как в первые дни полномасштабного вторжения увидел истории гражданских из Фастова, нуждающихся в помощи. Отвез им немного еды, а потом стал заниматься эвакуациями. После деоккупации Киевщины развозил с другими волонтерами гуманитарку туда, где это было более всего необходимо.

Парень поделился историями, которые случались с ним за это время. Одна женщина из Северского Донца во время эвакуации заявила, что "вернется через Европу в свой город, когда туда зайдут россияне". Два брата несколько дней жили рядом с мертвым отцом, но в доме было настолько холодно, что у трупа даже не было запаха. Одна слепая бабушка не хотела уезжать и Николай ездил к ней десять (!) раз. В последнюю свою поездку к ней он был вынужден прибегнуть к обману, чтобы вывезти пожилую женщину. А одна жительница Донбасса разыграла целый спектакль вокруг гибели собственного мужа, чтобы Николай и волонтеры доставили ее в необходимое место. Попросить об этом по-человечески женщина почему-то не решилась.

Отдельного внимания заслуживает история отца двух детей, который не хотел эвакуироваться и не разрешал эвакуировать сына и дочь. Впоследствии, когда он выбивал во дворе ковер, его убило "Градом", после чего детей все же эвакуировали. "Таких случаев, как с ним, у меня десятка три, - говорит Николай. - Когда люди что-то мне доказывали, не хотели эвакуироваться, а теперь они на том свете".

К сожалению, этот случай далеко не одинок: сразу вспоминается недавняя история из Авдеевки, где женщина отказалась выезжать с волонтерами, а уже на следующий день ее пятимесячного ребенка и бабушку этого ребенка убило снарядом. Сама женщина и ее муж остались живы, однако получили ранения. Также следует отметить, что подобное поведение гражданских местных на Донбассе только играет на руку российской армии. Даже после почти четырнадцати месяцев полномасштабной войны это почему-то не все понимают.

Николай рассказал, где некоторые жители прифронтовых городов берут алкоголь. "Дело вот в чем, - говорит парень, - волонтеры в свое время навезли им огромное количество гуманитарки. Жители используют из этих запасов сахар и дрожжи, из которых и гонят брагу".

Деятельность Николая финансируют подписчики в Инстаграме и Ютубе. Последние полгода это, в основном, зарубежная аудитория.

Парень не раз попадал под обстрелы. Он рассказал, как его ранило осколками. Некоторые из них до сих пор в теле – врачи сказали, что проще их там оставить, чем доставать.

Часто волонтеры эвакуируют людей по заявкам. Приблизительно треть заявок подают родственники. Часто это те, кто раньше выехал из опасных мест. "Уже по месту ты знакомишься с соседями, - рассказывает парень. - С наиболее маргинальными элементами, к которым относятся местные бомжи, алкоголики и мародеры. Они остаются в городе до последнего и знают все о текущей ситуации".

На вопрос о том, не страшно ли, парень отвечает: "То, что мы делаем, это процентов 20-30 от того, что испытывают наши пехотинцы в окопах ежесекундно. Страшно, очень страшно, особенно это касается артиллерии. Да, страх есть, но он не настолько силен, чтобы меня остановить".