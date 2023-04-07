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"Почему за Владлена нет зеркальной мести? 10 Гордонов": Роспропаганда обсуждает убийство украинских журналистов как ответ на ликвидацию Татарского. ВИДЕО

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Российская пропаганда в эфире обсуждала "месть" за ликвидацию Владлена Татарского (Максима Фомина).

Как сообщает Цензор.НЕТ, запись опубликовал Telegram-канал "Правда Геращенко".

Так, в эфире телеканала "Звезда" (подконтрольный Минобороны РФ) пропагандисты обсуждали ликвидацию Владлена Татарского.

Пропагандист Владислав Шуригин возмущался, почему после ликвидации Татарского "в Киеве стоит здание ГУР и здание СБУ". Он задавал вопрос, почему не была объявлена "охота на всех этих мерзавцев".

Соведущий программы Николай Матвеев заявил, что его знакомые предложили в отместку расправиться с украинским журналистом Дмитрием Гордоном.

"Сегодня товарищ спросил: "Почему за Владлена нет такой прямой, зеркальной мести? 10 Гордонов, условно". Я объясняю: "Потому что 10 Гордонов будут висеть на всех страницах (западных СМИ. - Ред.)", - заявил он.

По его словам, такие шаги "ничего не изменят", а Россию будут обвинять в "индивидуальном терроре".

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Топ комментарии

  • Старый зольдат
    Ну, за одного Гондона я не против. Но непременно что бы он был в форме НКВД (как он любит) и с пирамидкой под фуражкой.
  • Paul Foxen 3f4b90a6
    скиньте їм список *журналістів* с Zik, Наш, NewsOne, 112. хай хоч всіх повбивають навіть дякую скажемо
  • krot_lub
    Мосейчук з суповим набором можна теж пришльопнути
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