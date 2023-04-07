Пригожин рекламирует ЧВК "Вагнер", используя горы трупов "вагнеровцев". ВИДЕО

Владелец ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин использует горы трупов "вагнеровцев", чтобы рекламировать себя перед Путиным и усиливать свои позиции в борьбе за ресурсы в Кремле.

Об этом заявил в своем телеграм-канале главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов, комментируя очередной пиар-ролик владельца ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

"Первый в мире случай, когда военное соединение рекламируют не благодаря победам и живым бойцам, а благодаря демонстрации своих трупов и огромного количества жертв. Владелец "Вагнера" Евгений Пригожин пиарит себя перед Путиным в стиле генералов советского типа: смотрите, сколько трупов под моим командованием, я терплю наибольшие потери, а значит, я воюю больше всех, а значит я более других эффективен и мне нужны новые люди и мне нужно еще больше денег и оружия. Пригожин использует горы трупов "вагнеровцев", чтобы рекламировать себя перед Путиным и усиливать свои позиции в борьбе за ресурсы в Кремле с группировкой Шойгу-Герасимова", – отметил журналист.

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