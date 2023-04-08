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Проект "Збройовий лобіст": Территориальная оборона не актуальна?. ВИДЕО

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В момент полномасштабного вторжения территориальная оборона в Украине существовала формально. Было привлечено мало людей, не хватало техники, оружия и средств связи.

Об этом говорится в сюжете программы "Збройний лобіст", сообщает Цензор.НЕТ.

"В колонне рашистов, которая перла на Киев были подразделения Росгвардии с щитами и резиновыми дубинками. Они рассчитывали на то, что все готово для встречи "дорогих" гостей. Но что-то пошло не так... К счастью, параллельно с ТРО существовал еще ряд общественных организаций, основанных гражданскими и ветеранами АТО. Они готовились к неизбежному развитию событий", - отмечает автор программы.

Он подробно останавливается на том, как готовили территориальную оборону к большому вторжению, какие ошибки при этом допустили власти.

Также отмечается, что в мире существует несколько моделей территориальной обороны. Ее главный принцип – должным образом за счет государства вооруженные, обученные, одетые и слаженные люди, хорошо знающие территорию, на которой живут.

Более подробно смотрите в сюжете.

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  • Олександр Дніпро
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  • МАКСИМ БЕЗФАМИЛЬНЫЙ
    "У колоні рашистів, яка перла на Київ були підрозділи Росгвардії зі щитами та гумовими кийками. Вони розраховували на те, що все готово для зустрічі "дорогих" гостів. Ця "зустріч" була запланована рашистськими сценаристами і мали її організувати і втілити"зелені квартальні слуги на чолі з "зе ,єрмаком, та іншими прорашистськими агентами" від ОП(офісу путіна) в Україні.
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