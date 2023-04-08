Проект "Збройовий лобіст": Территориальная оборона не актуальна?. ВИДЕО

В момент полномасштабного вторжения территориальная оборона в Украине существовала формально. Было привлечено мало людей, не хватало техники, оружия и средств связи.

Об этом говорится в сюжете программы "Збройний лобіст", сообщает Цензор.НЕТ.

"В колонне рашистов, которая перла на Киев были подразделения Росгвардии с щитами и резиновыми дубинками. Они рассчитывали на то, что все готово для встречи "дорогих" гостей. Но что-то пошло не так... К счастью, параллельно с ТРО существовал еще ряд общественных организаций, основанных гражданскими и ветеранами АТО. Они готовились к неизбежному развитию событий", - отмечает автор программы.

Он подробно останавливается на том, как готовили территориальную оборону к большому вторжению, какие ошибки при этом допустили власти.

Также отмечается, что в мире существует несколько моделей территориальной обороны. Ее главный принцип – должным образом за счет государства вооруженные, обученные, одетые и слаженные люди, хорошо знающие территорию, на которой живут.

Более подробно смотрите в сюжете.

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