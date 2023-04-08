Украинская артиллерия доказывает свою эффективность, - Сырский. ВИДЕО

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинская артиллерия доказывает свою эффективность, и опубликовал кадры артиллеристов ВСУ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в телеграм-канале.

Сырский подчеркнул: "Сегодня украинская артиллерия доказывает свою эффективность. Она уничтожает тысячи единиц солдат и техники противника. Наряду с иностранным оружием, украинские воины умело сочетают отечественные артиллерийские системы, которыми поражают вражеские объекты на поле боя. 27-я, 43-я и 107-я реактивные и артиллерийские бригады неоднократно доказывали свою производительность. Они оказывают мощную огневую поддержку во время проведения различных военных операций. Горжусь нашей артиллерией!"

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