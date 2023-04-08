Ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, они близки каждому народу, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в фейсбуке Зеленского.

Украинский президент отметил: "Ценности, за которые мы все боремся здесь, в Украине, они близки каждому народу, независимо от того, далеко ли они географически от нашего народа. Все ценят безопасность и защиту от террора.

Нет такого народа, который относился бы одобрительно к тому, что принесла российская оккупация: к российским концлагерям, депортации наших детей, к изнасилованию женщин, сожжению городов...

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Чем больше мир будет знать о российской агрессии, тем быстрее агрессор проиграет, и покой вернется. Вернется не только в Украину – вернется всем в мире.

Слава всем, кто сражается ради Украины! Спасибо всем нашим партнерам за мощную помощь! Слава Украине!"



