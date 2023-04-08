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"Уничтожили роту и бригаду": оккупант жалуется на большие потери РФ, - перехват ГУР. АУДИО

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Россияне продолжают нести большие потери на войне против Украины.

Об этом говорится в перехвате разговора российских окупантов, которий обнародовало Главное управление разведки Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

Российский оккупант в разговоре с другим оккупантом рассказывает, что россияне получают по зубам от украинских военных. На фоне таких новостей он уже готовится бежать с фронта в апреле, если там все будет плохо.

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При этом оккупант жалуется, что солдаты РФ не могут прорвать оборону украинских защитников, несмотря на постоянные авиаудары и обстрелы "Градами". В то же время Россия, по его словам, набирает штурмовые отряды. Их хотят сформировать с помощью добровольцев.

"А ты знал, что тут с 83-й какой-то командир погиб полностью с бригадой (обычно состоит из 2-8 тысяч человек. - Ред.) со своей. Их уничтожили перед тем, как мы сюда приехали. Потом уничтожили роту, 100 человек", - добавил он.

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Топ комментарии

  • Amber
    Кацапи , ви будете знищені всі на украінській землі 😡
  • CrossFirenko
    Сподіваємось не втече. Здохне не поцілувавши трофейний унітаз.
  • Urs
    почему же нет? они там все замотивированы - кто заградотрядом, кто тюремным сроком за дезертирство, кто "ямой" и "подвалом" в тылу, а кто и дуроскопом до конца своей жизни.
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