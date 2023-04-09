Информацию об агентах ФСБ во главе с Наумовым я публиковал в 2020 году. На меня открыли уголовные дела, - Лерос. ВИДЕО

Народный депутат Гео Лерос заявил, что в 2020 году он опубликовал информацию о российских шпионах в СБУ во главе с Андреем Наумовым. Тогда на него было возбуждено несколько уголовных дел.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он написал в фейсбуке.

Лерос отметил: "Назначенных Зеленским в СБУ агентов ФСБ (во главе с Наумовым) я опубликовал еще в 2020 году и предоставил ему эту информацию официальное письмо.

Через несколько дней после публикации Зеленский своим приказом Наумову дал звание бригадного генерала, а на меня открыли еще несколько уголовных дел.

Прошли годы и ГБР опубликовало аудиозаписи разговоров куратора ФСБ в Украине Сивковича с откровенной ФСБшной консервой в СБУ Олегом Кулиничем, которые, к сожалению, показали, что я предоставил достоверную информацию, а фигуранты моего списка через 2 года таки пошли по статье "государственный совет".

При этом некоторые из списка остались работать в СБУ и сейчас, и даже получили повышение!

Представьте эту дикость!

Потребовалось 3 года, чтобы ценой национальной безопасности и жизней десятков тысяч украинцев все узнали, что Зеленский таки назначал ФСБшников в СБУ".

Также Лерос обновил свой пост от 9 октября 2020 года: "А вам интересно узнать кто действительно всем "рулит" в СБУ?

Конечно, Баканов и Зеленский получают выгоду, но кто "Ермак" у Баканова, тот кто делает всю грязную и коррупционную работу?

Познакомьтесь с Андреем Наумовым – начальник ГУ Внутренней Безопасности СБУ.

Кстати, мы о его преступлениях уже упоминали, но обратите внимание, что Зеленский не реагирует, потому что все и так знает)

Мы на Наумова вышли после того, как начали раскрывать коррупционные связи "смотрящих" по всей стране.

Сам Наумов, с момента своего назначения в Службу безопасности Украины – фигурант двух уголовных производств № 42019000000001749 и № 6201910000001044.

Он всегда направляет свои усилия на построение собственной коррупционной вертикали среди подчиненных сотрудников и организацию работы по требованию взяток от коммерческих структур по невмешательству в их хозяйственную деятельность с целью личного обогащения.

Известно, что в Киеве, Наумов через начальника киевского СБУ Олега Головаша, получает от Дениса Комарницкого (главного коррупционера столицы) процент от всех бюджетных платежей, поэтому сумки в СБУ Комарницкий завозит на оперативной машине СБУ прямо во двор Службы безопасности.

По инициативе Наумова А.А. был уволен из ГУ БКОЗ СБУ сотрудников, которые отказывались выполнять его незаконные указания по давлению на коммерческие структуры, а также назначению на руководящие должности полностью подконтрольных ему лиц.

Одним из первых произошло незаконное назначение в июле 2019 уроженца г. Кривой Рог Шляпы Артема Викторовича сразу на должность начальника 1 отдела 4 управления (по противодействию контрабанде) ГУ БКОЗ СБУ.

Следует отметить, что Капелюха А.В. до своего назначения занимал должность оперуполномоченного ГУ СБУ в Киеве и Киевской области, и за время службы в СБУ неоднократно привлекался к дисциплинарной ответственности в разных подразделениях, а также был фигурантом нескольких уголовных производств.

Несмотря на это, в апреле 2020 года Капелюха при содействии Наумова был назначен Бакановым на должность начальника управления по борьбе с контрабандой ГУ БКОЗ СБУ.

В дальнейшем Капелюха при поддержке Наумова сменил всех руководителей региональных подразделений по борьбе с контрабандой.

При этом необходимыми критериями для назначения новых руководителей были не личные и профессиональные качества, а преданность руководству и понятно почему, как nostra)

Особого внимания заслуживает тот факт, что во многих региональных Управлениях СБУ на должности начальников подразделений по борьбе с контрабандой были назначены именно однокурсники Капелюхи.

Новоназначенные руководители, при указании и поддержке Капелюха и Наумова, за 4 месяца вернули в деятельность таможни поборы, списки и черные схемы контрабандного ввоза товаров, в том числе подакцизных на таможенную территорию Украины, контрабанду наркотических средств и нелегальное изготовление водочной и табачной продукции.

В качестве примера следует отметить письменные указания по адресу Председателя Государственной пограничной службы Украины Дейнеки С.В. от 04.04.2020 года, за подписью начальника главного управления внутренней безопасности СБУ Наумова А.О., письмо № 9/3992, которым требовалось разрешить вход фактически во все зоны пограничного контроля новоназначенного руководства региональных подразделений, во главе с Капелюхой А.В.

При этом целью указанных действий отмечался контроль соблюдения законодательства сотрудниками СБУ. Это распоряжение позволило фактически подконтрольным Наумову сотрудникам осуществлять меры давления на субъектов ВЭД непосредственно на таможне.

Таким образом, согласно имеющейся информации, в настоящее время ключевую роль в организации и контроле контрабандных потоков в Украине играет Наумов, лично контактирующий со всеми основными игроками контрабандных потоков и руководством крупных государственных компаний, согласовывая им условия работы, размеры взяток и т.п. .

В целях организации системного механизма получения неправомерного вознаграждения и налаживания постоянного контроля над всеми теневыми потоками в разных сферах экономики государства, пользуясь особой приближенностью к Председателю СБУ Ивану Баканову, Наумов выстроил устойчивую коррупционную кадровую вертикаль из приближенных к нему лиц, среди которых:

• ГУ КЗЕ СБУ (начальник – Трипилка Андрей Викторович, первый заместитель – Бурзак Владимир Иванович, заместитель Ращик Ростислав Адамович)

• ГУ К СБУ (начальник 4 Управления ГУ К (контрабанда) Капелюха Артемий Викторович)

• ДКИБ СБУ (начальник Корнийчук Алексей Александрович, заместитель - Шило Артем Викторович)

• ДКР СБУ (начальник - Руснак Александр Василевич)

• ГСУ СБУ (и.о. начальника - Швец Андрей Зиновьевич)

Региональные управления СБУ:

• в Волынской обл. – Данюков Павел Алексеевич,

• во Львовской обл. – Гончаров Юрий Олегович

• в Харьковской обл. – Дудин Роман Владимирович

• в Закарпатской области - Рудницкий Иван Львович

• в Полтавской области - Борзилов Евгений Викторович

На сегодняшний день только по личному согласованию Наумова осуществляются все назначения на основные Департамента (управления), а также в региональных органах СБУ, при этом следует отметить, что каждое назначение на должность имеет свою стоимость.

С момента начала работы коррупционной кадровой вертикали, лично Наумову налажены контакты с известными в контрабандной среде Орестом Фирманюком, Виктором Шерманом, семьей Бабичей (Бабич Евгений и Бабич Максим – отец и сын).

Кроме того, по указанию Наумова заместителем начальника ГУ КЗЭ СБУ Ращиком Р.А. налажено ежемесячное получение вознаграждения за невмешательство в противоправную деятельность руководства государственных предприятий.

Так, согласно имеющейся информации, Наумов получает:

- от руководства ГП "Укрспирт" ежемесячно выплачивает более 100 тыс. долл. США.

- ГП "Энергоатом" - ежемесячное вознаграждение около 100 тыс. долларов США, передается директором по физической защите и специальной безопасности ГП "Энергоатом" Олегом Макаренко,

– АО "Укртрансгаз", ежемесячно передает около 70 тыс. долл. США.

За невмешательство СБУ в тендерные закупки Укравтодора Ращик Р.А. ежемесячно получает 1% от суммы выигранных тендеров от компаний "Автомагистраль Юг", "Ростдорстрой", группы компаний "Онур" и других, что составляет около 3 млн. долларов США в месяц.

Вырученные средства Ращик Р.А. и Трипилко А.В. передают непосредственно Наумову.

Кроме этого, Наумовым в целях личного обогащения активно используется Главное следственное управление СБУ, возглавляемое и.о. Швец А.З. На выполнение указаний Наумова, последний, используя служебное положение, вынуждает своих подчиненных возбуждать уголовные производства по статьям УК Украины, не являющимся подследственностью СБУ.

Существуют факты привлечения СБУ в рамках уголовных производств относительно взвешивания грузовиков на автодорогах Украины, мошенничества в особо крупных размерах при реализации залогового имущества коммерческих банков, кражи урожая фермерских хозяйств, касательно мошеннического завладения имуществом коммерческих предприятий, по незаконной реализации янтаря и другие.

Также следственное подразделение используется Наумовым А.А. в интересах личной мести.

По результатам надуманных оснований ГСУ СБУ расследуются уголовные производства по конкурентам фирм семьи Баканова и его родственника по линии жены - Беляева А.В., которые были задействованы в схемах вывода Богуславской и Дыбинецкой ГЭС в частную собственность.

В настоящее время осуществляется множество следственных и оперативно-розыскных действий, оказывается давление на бизнес энергетических компаний-конкурентов семьи Баканова И.Г. путём проведения обысков, наложения арестов на имущество и блокированием банковских счетов.

К этому процессу вовлечен и активно влияет родственник Баканова И.Г. - Беляев А.В., не являясь кадровым сотрудником СБУ, является личным контактером Баканова по "деликатным вопросам" и курирует потенциально резонансные дела.

Кроме этого, согласно имеющейся информации, в 2011 г. нынешний Председатель СБУ Баканов и жена Беляева А.В., являющаяся сестрой жены Баканова, были фигурантами уголовных производств по факту хищения бюджетных средств в особо крупных размерах подконтрольными им компаниями, что свидетельствует о возможной личной заинтересованности Баканова во избежании ответственности за ранее совершенные действия, что является прямым конфликтом интересов.

На сегодняшний день, по результатам профессиональной и служебной деятельности, Наумова следует отметить, что при его непосредственном участии в процессах согласования и назначения на должности в структурных подразделениях СБУ проведены значительные кадровые изменения.

Результатом кадровых назначений, сотрудников по линии противодействия спецслужбам Российской Федерации, выведены в распоряжение и переведены в другие подразделения, перспективные материалы по линии противодействия спецслужбам РФ признаны не заслуживающими внимания.

Вакантные должности управления заполнены сотрудниками, имеющими низкий профессиональный уровень, неоднократно попадали в компрометирующие ситуации, привлекались к дисциплинарной ответственности, а некоторые из них находятся под следствием.

Таким образом, в результате комплекса указанных действий был нанесен значительный ущерб подразделениям контрразведки Украины.

Заслуживает внимания также тот факт, что по указанию Наумова сотрудниками ГУ ВБ СБ Украины осуществлялось изучение предоставления спонсорской помощи иностранными партнерами за период с 2014 г. по настоящее время, при этом документальные материалы по указанному вопросу, по его указаниям вывозились в неустановленном направлении за пределы СБУ.

Таким образом, учитывая последствия участия Наумова в вышеперечисленных процессах в СБУ существует большая вероятность подтверждения информации о возможной причастности Наумова к агентурному аппарату специальных служб РФ.

Владимир Зеленский, может вы и есть взяточник и предатель?

Кроме вышеуказанного, следует отметить, что до назначения в СБУ Наумов полтора года работал директором ГП "Центр организационно – технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", а также заместителем начальника управления материально-технического обеспечения Генеральной прокуратуры Украины.

Результатами его деятельности на указанных должностях является несколько уголовных производств, возбужденных ДБР в 2019 г. по фактам хищения бюджетных средств в крупных размерах, выделенных на выполнение работ на территории зоны отчуждения ЧАЭС, а также предоставление указаний по незаконному сбору конфиденциальной информации относительно сотрудников руководящего состава ГБР, ГПУ, Офиса Президента Украины, Национальной полиции Украины и других силовых подразделений.

Так, центральным аппаратом Государственного бюро расследований было зарегистрировано уголовное производство № 42019000000001749 от 14.08.2019 по подозрению:

- заместителя руководителя – руководителя отдела по обеспечению работы государственных реестров НАПК Управление информационно – аналитических систем и защиты Юркова А.В. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 1 ст. 182, ч. 1 ст. 343, ч. 1 ст. 363 УК Украины;

- старшего оперуполномоченного 2 отдела 2 управления ГУ "К" СБ Украины подполковника Савченко К.Г. в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 и ч. 2 ст. 189 УК Украины.

Юркову О.В. и Савченко К.Г. Были объявлены подозрения за то, что во исполнение указаний бывшего заместителя начальника ГУ "К" СБУ полковника Наумова, они оперативным путем получили конфиденциальные части деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления (руководящего состава ДБР, ТУ ДБР в г. Киеве, ГПУ, Офиса Президента Украины, УЗЭ г. Киева ЧП Украины и др.)

Территориальным управлением Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, было зарегистрировано уголовное производство № 6201910000001044 от 05.08.2019 по ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 209 и ч. 2 ст. 364 УК Украины:

- В период с 01.12.2018 по 25.06.2019 бывший директор ГП "Центр организационно – технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения", действуя по предварительному сговору с заместителем председателя государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения Фещенко В.П. и со своими подчиненными работниками Кухаревым В.В. и Гарник К.В., занимающие руководящие должности в Государственном агентстве Украины по управлению зоной отчуждения, ГП "ЦОТІЗ" и службы обеспечения пропуска и сопровождения посетителей зоны отчуждения, совершили хищение бюджетных средств, выделенных для выполнения работ на территории зоны отчуждения ЧАЭС (перечисление на предприятия с признаками фиктивности средств( ООО "Стройстрой Энерджи") и (ООО "Техинвест Инжиниринг");

- В сентябре, декабре 2018 года и марте, мае 2019 года бывший директор ГП "ЦОТІЗ" Наумов, злоупотребляя своим служебным положением, достоверно зная, что максимальная предусмотренная премия установлена в размере 100% от должностного оклада, осуществила себе завышение начисления заработной платы в размере 300%, чем нанесла ущерб государственному предприятию.

- В январе – феврале 2018 года бывший директор ГП "ЦОТИЗ" Наумов, действуя по предварительному сговору со своими подчиненными в службе обеспечения пропуска и сопровождения посетителей зоны отчуждения, нанес ущерб государственному бюджету путем завышения потребностей в бюджетных ассигнованиях по оплате труда (включение в основную и дополнительную заработную плату работников ГП "ЦОТІЗ" услуги по посещению зоны отчуждения иностранными и отечественными гражданами, в то время как указанные работники фактически содержались за счет средств общего фонда государственного бюджета)".