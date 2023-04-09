Спасатели достают из-под завалов женщину в Запорожье. ВИДЕО

Глава ГСЧС Сергей Крук опубликовал видео спасения женщины на месте ракетного удара войск РФ по частному дому в Запорожье.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Очередная террористическая атака на жилые дома украинцев. Видео спасения женщины, чей дом и семью разрушила российская ракета", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, ночью российские оккупанты в очередной раз атаковали Запорожье. Разрушен один дом, еще в десятках соседних домов повреждены окна и кровли. В настоящее время аварийно-спасательные работы завершены.

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