За пять месяцев работы ЗРК NASAMS уничтожено более 100 российских ракет и дронов. ВИДЕО

Зенитно-ракетные комплексы NASAMS защищают небо с ноября 2022 года.

Об этом сообщили в пресс-службе Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"Зенитно-ракетные комплексы NASAMS, переданные Украине западными партнерами, за пять месяцев боевой работы сбили более 100 российских ракет и дронов",- сообщили в Воздушных Силах.

Первый NASAMS начал использовать для защиты воздушного пространства Украины в ноябре 2022 года. Как отметил командующий Воздушных сил Николай Олещук, бригада, на вооружении которой стоят NASAMS, в перспективе вообще откажется от старой техники и перейдет исключительно на западные ЗРК.

"На перспективу я вижу, что мы откажемся в этой бригаде от использования зенитно-ракетных комплексов старого парка. Думаю, в ближайшее время зенитно-ракетная бригада будет вооружена всеми новейшими комплексами, которые будут в Украине", – рассказал он.