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Зеленский со своей командой совершил государственную измену, - нардеп Лерос о назначении предателей в СБУ. ВИДЕО

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Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой совершил государственную измену, назначив агентов ФСБ на ключевые посты в СБУ.

Об этом сообщил в своем ютуб-канале нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп подробно останавливается на том, что ДБР на днях опубликовало перехваченные аудиозаписи разговора экс-главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича и его куратора - бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Они обсуждали, как важно назначить на нужные посты в СБУ своих людей.

По его словам, Зеленский лично привел к власти агентов ФСБ.

Далее, как отмечает Лерос, тогдашний глава СБУ Иван Баканов следует планам ФСБ и изменяет структуру СБУ под Наумова. В свою очередь агент ФСБ Наумов расставил своих людей на ключевые должности в СБУ. Нардеп также уверяет, что эти люди до сих пор попадают в СБУ.

Смотрите: Информацию об агентах ФСБ во главе с Наумовым я публиковал в 2020 году. На меня открыли уголовные дела, - Лерос. ВИДЕО

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    " Те про що ми говорили з 2019 р. отримало офіційне підтвердження.

    Керівників СБУ призначало ФСБ РФ указами Зеленського.

    Ви тепер розумієте, як потрапили на посади Єрмак, Татаров, Кубраков, Демченко, Тимошенко, Левченко, Буданов, Горілашвілі, Шурма, Таран, Деркач?

    Ви тепер розумієте, чому було знищено контрснайперські комплекси, аеророзвідку? Чому було розформовано танкову бригаду в Оручі та відведено війська? Вам ясно, чому було розміновано всі мости, дороги, лінію розмежування та Чонгар? Тепер зрозуміло для кого будували бетонні дороги? Вам тепер ясно, чому відвели війська з Гостомеля та батальйон Шилок з Києва? Тепер ясно, чому здали АЄС, дамби, заводи та музейне золото?

    В когось що залишились питання, чому була знищена українська розвідка, а групу Шведа разстрілювали по Киеву?

    Ви розумієте, що ви наробили в 2019?
  • Андрей Ивашкевич
    Це все соус до блюда під назвою розмінований Чонгар.
  • Alexander Savely
    а розумнi люди ще до виборiв казали, шо так буде. але "нарiд" вирiшив поеазати свою "мудрiсть"..

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