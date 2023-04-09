Зеленский со своей командой совершил государственную измену, - нардеп Лерос о назначении предателей в СБУ. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский со своей командой совершил государственную измену, назначив агентов ФСБ на ключевые посты в СБУ.

Об этом сообщил в своем ютуб-канале нардеп Гео Лерос, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп подробно останавливается на том, что ДБР на днях опубликовало перехваченные аудиозаписи разговора экс-главы Главного управления СБУ в АР Крым Олега Кулинича и его куратора - бывшего заместителя секретаря СНБО Владимира Сивковича. Они обсуждали, как важно назначить на нужные посты в СБУ своих людей.

По его словам, Зеленский лично привел к власти агентов ФСБ.

Далее, как отмечает Лерос, тогдашний глава СБУ Иван Баканов следует планам ФСБ и изменяет структуру СБУ под Наумова. В свою очередь агент ФСБ Наумов расставил своих людей на ключевые должности в СБУ. Нардеп также уверяет, что эти люди до сих пор попадают в СБУ.

Смотрите: Информацию об агентах ФСБ во главе с Наумовым я публиковал в 2020 году. На меня открыли уголовные дела, - Лерос. ВИДЕО