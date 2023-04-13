Оккупанты обстреляли парк в Херсоне, погиб гражданский, - ОВА. ВИДЕО

Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Погиб мирный житель города

Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.

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Из-за российских обстрелов травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.

Кроме того, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.

К сожалению, из-за вражеской атаки 62-летний находившийся в образовательном заведении завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.

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