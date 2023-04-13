Оккупанты обстреляли парк в Херсоне, погиб гражданский, - ОВА. ВИДЕО
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Российская артиллерия ударила по Днепровскому району города. Погиб мирный житель города
Об этом сообщили в Херсонской ОВА, передает Цензор.НЕТ.
Из-за российских обстрелов травмы несовместимые с жизнью получил мужчина.
Кроме того, вражеская авиация сегодня ударила по селу Змиевка Бериславского района. Управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы.
К сожалению, из-за вражеской атаки 62-летний находившийся в образовательном заведении завхоз погиб на месте. Еще один мужчина, 55-летний школьный сторож, получил ранения.