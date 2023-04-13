Исторический пуск двух ракет Нептун, потопивших российский крейсер "Москва". ВИДЕО

13 апреля 2022 года в 14.10 расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун ВСУ совершил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва".

Об этом рассказал на своей странице в Фейсбуке главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

"Историческое видео величайшей морской победы после Второй мировой войны. Ровно один год назад, 13 апреля 2022, в 14.10, расчет противокорабельного ракетного комплекса РК-360 Нептун Вооруженных сил Украины осуществил залп двух ракет по флагманскому кораблю Черноморского флота РФ ракетному крейсеру "Москва". В 14:17 две ракеты поразили крейсер. "Москва" загорелась. Вечером экипаж крейсера покинул корабль и прекратил борьбу за живучесть, во время буксировки крейсера утром 14 апреля крейсер "Москва", почти 12 тысяч тонн массой, с комплексом ракетного вооружения, затонул. Блестящий успех украинских воинов и инженерный подвиг конструкторского бюро "Луч" и его руководителя Олега Коростелева", - рассказал журналист.

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