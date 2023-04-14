Новости Видео • Война

Украинский дрон-камикадзе уничтожает блиндаж оккупантов. ВИДЕО

18 3544
Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в блиндаж оккупантов, который был расположен под уничтоженным российским БТР-82А.

Смотрите на Цензор.НЕТ

Читайте: Горсоветы Днепра и Кривого Рога закупили беспилотники для ВСУ на 79 млн грн, - СМИ

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

ТОП-новости

все новости