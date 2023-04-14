Новости • Видео • Война Украинский дрон-камикадзе уничтожает блиндаж оккупантов. ВИДЕО 08:36 14.04.2023 18 3544 Украинский дрон-камикадзе попадает прямо в блиндаж оккупантов, который был расположен под уничтоженным российским БТР-82А. Смотрите на Цензор.НЕТ Ваш браузер не поддерживает HTML5-видео Читайте: Горсоветы Днепра и Кривого Рога закупили беспилотники для ВСУ на 79 млн грн, - СМИ беспилотниквойнадроны Поделиться Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться в Telegram Поделиться в WhatsApp Поделиться в Viber Скопировать ссылку Комментировать