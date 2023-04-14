СБУ призывает украинцев избегать массовых собраний на Пасху: "Враг не оставляет попыток устроить провокации". ВИДЕО

Служба безопасности Украины призывает граждан не посещать массовые собрания и придерживаться рекомендаций безопасности накануне Пасхи.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

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Да, накануне праздников граждан призывают:



- ограничить посещение массовых мероприятий, под какими бы лозунгами они ни происходили;

- не подвергаться возможным провокациям или подстрекательству к незаконным действиям;

- соблюдать комендантский час, установленный для вашего региона;

- не игнорировать сигналы воздушной тревоги и во время нее находиться в укрытиях;

- без необходимости не задерживаться в храмах при освящении Пасхальной корзины;

- сообщать правоохранительным органам о подозрительных предметах и лицах, которые могут устраивать провокации или представлять потенциальную угрозу.

В СБУ отметили, что враг не оставляет попыток устроить провокации, чтобы расшатать единство украинского общества. Для этого РФ пытается применять разнообразные инструменты и среди прочего уделяет особое внимание религиозной тематике.

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