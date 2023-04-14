В Киеве простились с защитником Украины, сисадмином "Детектор медиа" Владиславом Дзиковским. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Владислава Дзиковского, защищавшего Украину с конца марта прошлого года, проводили в последний путь.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Владиславом пришли его родные, близкие, друзья и коллеги.

Прощание состоялось в храме святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова на территории Михайловского златоверхого монастыря в Киеве.

Владислав Дзиковский мобилизовался 23 марта 2022 года. Он участвовал в освобождении Северска. Затем его подразделение переместилось в Кременную. Летняя ротация прошла недалеко от Славянска.

Читайте: Погиб на фронте системный администратор "Детектора медиа", нацгвардеец Владислав Дзиковский

В декабре 2022 года Владислав пропал без вести во время выполнения боевого задания. В начале апреля 2023 года стало известно, что он погиб.

Автор фото и видео - Олег Богачук

У Влада остались мать, жена, двое сыновей.

Он будет отдыхать на Лесном кладбище в Киеве.















































