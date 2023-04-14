"Когда болит душа – нужно идти к психологу", - ветеран Гудыменко обратился к военным с инициативой. ВИДЕО

Украинским защитникам, которые возвращаются из "ад" боевых действий, теряют собратьев, каждый день встречаются со смертью, психологически сложно адаптироваться к реалиям будничной жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, ветеран Юрий Гудыменко выступил с важной инициативой: призвал украинских военных не стесняться тяжелого эмоционального состояния и обращаться к психологам.

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"Когда у тебя болит сердце – ты идешь к кардиологу. Когда у тебя болят зубы – ты идешь к стоматологу. А когда болит душа – нужно идти к психологу. И в этом нет ничего стыдного. Это не стыдно. Это верно ради тебя. И ради твоих близких. Тебе есть кому рассказать. Покой ради победы" - обратился Юрий Гудыменко к тем, кто защищает государство.

Общественный деятель и младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко получил тяжелое ранение на Харьковском направлении и проходит реабилитацию. Он также добавил, что необходимо обращаться к специалистам для благополучия и здоровья близких людей.

Как отмечает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, симптомы ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, перенесших боевую травму, но не обратились за психологической помощью из-за опасений пренебрежения за проявления слабости, трусости, угрозы военной карьере.

Обратиться за бесплатной помощью можно по номеру "горячей линии" психологической поддержки военных и их близких: 5522

Подробнее о посттравматическом стрессовом расстройстве по ссылке.

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