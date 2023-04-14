Новости Видео • Война

"Когда болит душа – нужно идти к психологу", - ветеран Гудыменко обратился к военным с инициативой. ВИДЕО

4 53944
Украинским защитникам, которые возвращаются из "ад" боевых действий, теряют собратьев, каждый день встречаются со смертью, психологически сложно адаптироваться к реалиям будничной жизни.

Как передает Цензор.НЕТ, ветеран Юрий Гудыменко выступил с важной инициативой: призвал украинских военных не стесняться тяжелого эмоционального состояния и обращаться к психологам.

"Когда у тебя болит сердце – ты идешь к кардиологу. Когда у тебя болят зубы – ты идешь к стоматологу. А когда болит душа – нужно идти к психологу. И в этом нет ничего стыдного. Это не стыдно. Это верно ради тебя. И ради твоих близких. Тебе есть кому рассказать. Покой ради победы" - обратился Юрий Гудыменко к тем, кто защищает государство.

Общественный деятель и младший сержант ВСУ Юрий Гудыменко получил тяжелое ранение на Харьковском направлении и проходит реабилитацию. Он также добавил, что необходимо обращаться к специалистам для благополучия и здоровья близких людей.

Как отмечает Центр общественного здоровья при Министерстве здравоохранения Украины, симптомы ПТСР (посттравматического стрессового расстройства) развиваются примерно у 12-20% военнослужащих, перенесших боевую травму, но не обратились за психологической помощью из-за опасений пренебрежения за проявления слабости, трусости, угрозы военной карьере.

Обратиться за бесплатной помощью можно по номеру "горячей линии" психологической поддержки военных и их близких: 5522

Подробнее о посттравматическом стрессовом расстройстве по ссылке.

Читайте: Государство должно выплатить по 15 миллионам семьям погибших героев, - ветеран Гудименко

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Igor 1 3f8143a8
    До кого йти, коли нема ротації з серпня, коли Рєзніков каже в нас достатньо людей, а в тебе в підрозділі 30% особового складу. Коли в містах пьють молоді кабани под 2 метри, а в тебе більшість солдат під 40 років з болячками.
  • Andriy Zlochevskiy
    З такими як той пан Пєзов не треба сперечатись. У спам. Гудименко правий і з точку зору науки, і з точки зору здорового глузду, і з точки зору власного досвіду. А те, про що Ви пишете, у психології називається катарсис, в дослівному перекладі - очищення душі
  • Igor 1 3f8143a8
    Це на Луганщині, а чому старлінк видає прапор США не знаю.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости