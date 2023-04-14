Новости Видео • Война

Обстрел Бахмута зажигательными боеприпасами. ВИДЕО

8 11321
Российские захватчики обстреливают Бахмут зажигательными боеприпасами.

Видео публикуют в сети, сообщает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что видео снято в ночь с 13 на 14 апреля.

Читайте: ВСУ держат оборону в Бахмуте и уничтожают "элитные" войска врага, - Череватый

Топ комментарии

  • shokolad
    правильно роблять. Вже пояснили, тому, тому, що орки займають висотки і звідти гатять по нашим хлопцям. Бетон та залізо можна побудувати. А от життя захисникам не повернеш!
  • Gary Grant
    "Брацкій адінарот".
  • Дмитро Хлопченко f59b52d1
    Підари кацапські.
    Єдина втіха шо ці довбні палять також і своїх підарів.
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости