Обстрел Бахмута зажигательными боеприпасами. ВИДЕО
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Российские захватчики обстреливают Бахмут зажигательными боеприпасами.
Видео публикуют в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что видео снято в ночь с 13 на 14 апреля.
Видео публикуют в сети, сообщает Цензор.НЕТ.
Отмечается, что видео снято в ночь с 13 на 14 апреля.
правильно роблять. Вже пояснили, тому, тому, що орки займають висотки і звідти гатять по нашим хлопцям. Бетон та залізо можна побудувати. А от життя захисникам не повернеш!
"Брацкій адінарот".
Підари кацапські.
Єдина втіха шо ці довбні палять також і своїх підарів.