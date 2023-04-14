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Батальон "Куршевель": журналисты нашли роскошные поместья украинской элиты во французских Альпах. ВИДЕО

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Журналисты обнаружили представителей украинской элиты, которые во время полномасштабного вторжения посещают один из самых дорогих курортов Куршевель.

Соответствующее расследование опубликовала Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Так, в камеры журналистов попали члены семьи олигарха Игоря Коломойского. Здесь был замечен его сын-баскетболист Григорий, который до полномасштабного российского вторжения играл в Украине за баскетбольный клуб "Днепр". А также сестру Коломойского – Ларису Черток с мужем Владимиром. Расследователи выяснили, что родственники олигарха остановились в шале "Панда", которое располагается на самой высокой и дорогой части Куршевеля в 1850 м. Оно оформлено на фирму Ларисы Черток. По меньшей мере, дважды в это шале за зиму приезжал сын Коломойского Григорий. На празднование в ресторан на курорте приезжал и Александр Черток – брат мужа сестры олигарха.

Через один дом от Panda располагается шале "Александра", принадлежащее Андрею Веревскому. Он занимается агробизнесом. Во время прошлых новогодних праздников там был замечен автомобиль Mercedes GL, которым пользуется сам Веревский. Также в имение приезжал его сын.

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В ходе расследования журналисты обратили внимание на пятизвездочный отель Grandes Alpes в самом центре Куршевеля. По данным реестров Франции и Люксембурга, им владеют украинцы, среди которых и гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

После 8 марта горнолыжный курорт во французских Альпах на Rolls-Royce с украинскими номерами покинул глава правления "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.

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Топ комментарии

  • Олександр Дніпро
    «Ми збудуємо країну інших можливостей. Де всі рівні перед законом, де є чесні та прозорі правила гри. Одні для всіх» (с)


    P.S. Про що думав мудрий нарід, обираючи чувака, який заробляв на життя зніманням штанів і виступами в саунах перед п'яними олігархами?
  • Super Gut
    ніхто навіть і не здогадується із цих гнид, що після Перемоги може з'явиться новий добровольчий батальон - "Месник". Який буде по куршавелям і монако вбивати тих виродків, що грабували Україну 30+ років.
  • CrossFirenko
    Ви нє панімаєтє! Та вони там від бентеги місця собі не знаходять! Країна в небезпеці, Зеленський від них все відібрав, ніяких пільг не дає, по низьким цінам державне майно не продає, і суди виносять по них виключно справедливі рішення. Життя каторга.
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