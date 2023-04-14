Батальон "Куршевель": журналисты нашли роскошные поместья украинской элиты во французских Альпах. ВИДЕО

Журналисты обнаружили представителей украинской элиты, которые во время полномасштабного вторжения посещают один из самых дорогих курортов Куршевель.

Соответствующее расследование опубликовала Украинская правда, передает Цензор.НЕТ.

Так, в камеры журналистов попали члены семьи олигарха Игоря Коломойского. Здесь был замечен его сын-баскетболист Григорий, который до полномасштабного российского вторжения играл в Украине за баскетбольный клуб "Днепр". А также сестру Коломойского – Ларису Черток с мужем Владимиром. Расследователи выяснили, что родственники олигарха остановились в шале "Панда", которое располагается на самой высокой и дорогой части Куршевеля в 1850 м. Оно оформлено на фирму Ларисы Черток. По меньшей мере, дважды в это шале за зиму приезжал сын Коломойского Григорий. На празднование в ресторан на курорте приезжал и Александр Черток – брат мужа сестры олигарха.

Через один дом от Panda располагается шале "Александра", принадлежащее Андрею Веревскому. Он занимается агробизнесом. Во время прошлых новогодних праздников там был замечен автомобиль Mercedes GL, которым пользуется сам Веревский. Также в имение приезжал его сын.

Читайте также: Суд Лондона расширил всемирный арест активов Боголюбова и Коломойского

В ходе расследования журналисты обратили внимание на пятизвездочный отель Grandes Alpes в самом центре Куршевеля. По данным реестров Франции и Люксембурга, им владеют украинцы, среди которых и гендиректор инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

После 8 марта горнолыжный курорт во французских Альпах на Rolls-Royce с украинскими номерами покинул глава правления "Укрнефтебурения" Михаил Бакуненко.