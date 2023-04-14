Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.
"Провел сегодня совещание по евроатлантической интеграции – по поводу неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО. Очевидно, что место Украины – в НАТО. Законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время Украины и партнеров Разрабатываем соответствующие шаги.
Сегодня же провел совещание по восстановлению нашей страны – возобновлению после боевых действий. Обсудили то, что касается инфраструктуры, экономики и многих других вопросов, требующих ответов – очень ценных ответов.
Работаем и внутри страны, и с партнерами – ради системности нашего восстановления, ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям общества – достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем.
В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это минусирование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа.
Я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев – оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери. Каждый мэтр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага – не будет никакой перспективы на земле Украины", - сказал Зеленский.