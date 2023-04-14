Каждый метр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, - Зеленский. ВИДЕО

Обращение президента Владимира Зеленского к гражданам Украины в конце 415-го дня войны с РФ.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба президента, информирует Цензор.НЕТ.

"Провел сегодня совещание по евроатлантической интеграции – по поводу неизбежности сочетания потенциалов Украины и НАТО. Очевидно, что место Украины – в НАТО. Законное место. И не хочется, чтобы устаревшие иллюзии, которые до сих пор сдерживали наше присоединение к Альянсу, до сих пор продолжали отнимать время Украины и партнеров Разрабатываем соответствующие шаги.

Сегодня же провел совещание по восстановлению нашей страны – возобновлению после боевых действий. Обсудили то, что касается инфраструктуры, экономики и многих других вопросов, требующих ответов – очень ценных ответов.

Работаем и внутри страны, и с партнерами – ради системности нашего восстановления, ради того, чтобы результат соответствовал ожиданиям общества – достаточно высоким ожиданиям. Уверен, все сделаем.

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В течение дня был на связи с военными, провел совещание с главой Службы безопасности Украины Малюком, провел совещание с руководителем ГУР Будановым. Ключевое – это постоянное уничтожение оккупантов, это минусирование их логистики, любого потенциала на оккупированных территориях, это подготовка наших активных действий, это контрштурмовая работа.

Я благодарю всех наших воинов, которые это обеспечивают, которые помнят, что за каждый российский удар по нашим городам и селам, по нашим позициям, за каждое убийство украинцев – оккупант должен нести свои максимально ощутимые потери. Каждый мэтр украинской земли должен означать для оккупанта неизбежность проигрыша России в этой войне, неизбежность того, что для врага – не будет никакой перспективы на земле Украины", - сказал Зеленский.