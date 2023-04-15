Игнат о поставках Patriot: "Думаю, уже после Пасхи". ВИДЕО

Конкретные сроки поставки Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot назвать пока невозможно.

Об этом пресс-секретарь Воздушных Сил Юрий Игнат с юмором сказал в эфире программы "Говорит большой Львов", сообщает Цензор.НЕТ.

"В эфире "Говорит большой Львов" дал четкий ответ, когда ЗРК "Patriot" будут в Украине!" - написал он в фейсбуке.

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Приводим расшифровку разговора Игната с ведущим программы.

Ведущий: Когда Patriot появятся на территории Украины и будут работать?

Игнат: Ну, я думаю, это будет после Пасхи.

Ведущий: А к лету или еще весной?

Игнат: Ну, видите, те сроки никто сейчас вам не скажет. Когда собьем первый рашистский самолет - тогда точно узнаем.

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Напомним, в конце марта текущего года 65 украинских военных завершили в США обучение системе противовоздушной обороны Patriot и вернулись в Европу.