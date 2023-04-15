Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, разделяющих вину за российский террор, - Зеленский. ВИДЕО

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с традиционным вечерним видеообращением к украинцам вечером 15 апреля.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в телеграме Зеленского.

Украинский президент отметил: "Сегодня обнародованы еще два санкционных указа против лиц и компаний, которые разделяют вину за российский террор или помогают ему. В частности, это санкции против лиц, пропагандирующих государство-террориста, прикрываются спортом. Против тех, кто связан с его должностными лицами. Отдельный перечень - это ИТ-компании, которые спонсируют террор или дают цифровые возможности для продолжения агрессии. Все украинские санкции синхронизируем с глобальными санкциями - это неизбежный процесс. Санкционное давление на всех, кто виноват в этой агрессии, блокирование их активов и возможностей на уровне всего мира – это самозащита мира и уже сейчас от любых других возможностей агрессии. И я благодарю всех, кто помогает нам, Украине! Возвращение мира и его стабильность не имеют альтернатив.

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