Дейнеко проверил позиции пограничников на Бахмутском и Лиманском направлениях. ВИДЕО

В преддверии Пасхи председатель Государственной пограничной службы Сергей Дейнеко побывал на Бахмутском и Лиманском направлениях, где идут самые ожесточенные бои по защите нашей страны.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Госпогранслужбы.

Как отмечается, вместе с руководителями подразделений председатель службы проговорил о самом необходимом в обеспечении бойцов, важнейших потребностях и эффективном плановом взаимодействии со всеми составляющими Сил обороны Украины. Во время общения пограничники рассказали о ситуации на своих направлениях и как сейчас действует враг. В частности, отмечалось, что в настоящее время так называемые ЧВК "вагнер" "заканчиваются", однако зашли регулярные российские войска, среди которых и десантные подразделения.

"Проанализировав обстановку, руководитель службы отметил героизм и успехи пограничников, а также вручил государственные награды и ведомственные знаки отличия. Также одному из руководителей пограничных подразделений, который героически и самоотверженно защищает Бахмут, руководитель Госпогранслужбы вручил погоны капитана и поздравил всех с Пасхальными праздниками", - говорится в сообщении.

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"Поздравляю Вас и Ваши семьи! Добра, здоровья, Божьей благодати Вам, Вашим близким. Конечно, Победы нам всем. И чтобы наша страна в этом году оставила эту войну Победой, вышла на международно признанные границы и дальше развивалась, подальше от этого неадекватного, ненормального, агрессивного соседа", - отметил глава ведомства.

"Я благодарен Вам за службу, за настоящую любовь к Украине, за то, что Вы здесь и защищаете наше государство на передовой линии обороны. Благодарю Вас, безгранично Вами горжусь", - добавил он.