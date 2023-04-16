Оккупационный "чиновник" признал проблемы с обеспечением Донецка водой и обрадовался, что "количество населения сократилось кратно". ВИДЕО

Комментируя проблемы с водоснабжением Донецка на местном пророссийском телеканале "Оплот", так называемый "эксперт" и представитель оккупационной "власти" выразил облегчение из-за того, что в Донецке сократилось население.