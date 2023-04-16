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Оккупационный "чиновник" признал проблемы с обеспечением Донецка водой и обрадовался, что "количество населения сократилось кратно". ВИДЕО

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Комментируя проблемы с водоснабжением Донецка на местном пророссийском телеканале "Оплот", так называемый "эксперт" и представитель оккупационной "власти" выразил облегчение из-за того, что в Донецке сократилось население.

Соответствующее видео распространяется в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.

"Благо, количество населения сократилось кратно", - отметил он, чем вызвал большое волнение ведущего-пропагандиста.

Тот же "эксперт-чиновник", размышляя о том, когда в Донецке появится вода, заявил, что в ближайшие годы нужно будет "подтянуть ремни" и беречь "этот ресурс".

Фамилию оккупационного "эксперта" в опубликованном отрезке видео не называют.

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Топ комментарии

  • Марта Шепель fda0629b
    Кратно скоротилася чисельність? Ну от тут порадіємо разом.
  • FT FT
    Даунбаситы всю свою жизнь голосовали за проросийские партии и выбирали януковощей. Так на кого они постоянно жалуются что у них не достойная зарплата или не такая как они хотят жизнь? То же самое с крысчанами. Выбрали себе проросийские партии и потом выли что при Украине или как они называли *киевском режиме* им плохо жилось. А причем здесь Киев если в крыму была своя власть и даже свои мусора которые не подчинялись Киеву? Доходило до того что в крыму не признавали документы выданные в Киеве

  • Олег Громико
    сотрудник был переселенец из Донецка, застал начало войны в 2014. говорил что в Донецке на блокпостах видел настоящее отребье, наркоманов и бандитов. ничего не стал приукрашать так и сказал, я просто офигел, ведь обычно люди из донбасса, это просто ангелы по их словам, которых никто почему то не слышит )))
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