Оккупационный "чиновник" признал проблемы с обеспечением Донецка водой и обрадовался, что "количество населения сократилось кратно". ВИДЕО
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Комментируя проблемы с водоснабжением Донецка на местном пророссийском телеканале "Оплот", так называемый "эксперт" и представитель оккупационной "власти" выразил облегчение из-за того, что в Донецке сократилось население.
Соответствующее видео распространяется в соцсетях, сообщает Цензор.НЕТ.
"Благо, количество населения сократилось кратно", - отметил он, чем вызвал большое волнение ведущего-пропагандиста.
Тот же "эксперт-чиновник", размышляя о том, когда в Донецке появится вода, заявил, что в ближайшие годы нужно будет "подтянуть ремни" и беречь "этот ресурс".
Фамилию оккупационного "эксперта" в опубликованном отрезке видео не называют.