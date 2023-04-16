Украинский гимнаст Ковтун завоевал золото на чемпионате Европы. ВИДЕО

Украина завоевала уже три медали на чемпионате Европы по спортивной гимнастике, который продолжается в турецкой Анталии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Сегодня – последний день финалов на чемпионате Европы. Для Украины он стартовал с медали: Игорь Радивилов стал бронзовым призером в опорном прыжке.

А 19-летний Илья Ковтун стал чемпионом упражнений на параллельных брусьях.

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Всего же по результатам квалификации гимнаст прошел в четыре личных финала, два из которых – параллельные брусья и перекладина – проходили именно в последний день.

Для Ковтуна финал на чемпионате Европы в параллельных брусьях стал третьим подряд в карьере. На предыдущем Мультиспортивном Евро в Мюнхене украинский гимнаст стал серебряным призером, причем тогда набрал столько же баллов, что и британец Джо Фрейзер (15.333), но уступил по сложности.

В финал в параллельных брусьях Ковтун отобрался со вторым результатом. Главным оппонентом украинца за "золото" был турецкий гимнаст Ферхат Арикан – бронзовый призер Олимпиады-2020 на этом снаряде. В 2020 и 2021 годах Арикан также становился чемпионом Европы.

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Ковтун выступал в финале параллельных брусьев третьим, перед Ариканом. Он выполнил программу со сложностью 6.6 с исполнением 8.566 балла, за что получил 15.166 балла. И опередил турецкого гимнаста, за свое выступление заработавшего 14.933 балла.

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В итоге Ковтун стал чемпионом Европы с параллельных брусьев. Ближайшим преследователем стал именно Арикан, топ-3 замыкает испанец Тьерно Диалло.

Гимнаст также завоевал бронзу в личном многоборье.

Последний раз за золото европейского первенства в параллельных брусьях Украина боролась в 2017 году (Олег Верняев).