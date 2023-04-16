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Оккупанты селят россиян в общежития, которые ремонтировали якобы для мариупольцев. ВИДЕО

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Российские власти начали заселять россиян и попов в общежития, отремонтированные в оккупированном Мариуполе якобы для расселения горожан.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В общежития, которые ремонтировали якобы для мариупольцев, оккупанты "неожиданно" расселяют гражданских окупантов. Выходцы с востока России и "волонтеры" от российской церкви агентуры в рясе живут здесь", - написал он.

В то же время, по словам Андрющенко, мариупольцы живут в развалинах.

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Топ комментарии

  • Elvis2
    Наводку і знищення разом з самобудом . Де дозвіл архітектурного бюро України і документи на на в'їзд на митну терріторію України ? Наявне заміщення етносу - міжнародний злочин, тому всі понаєхі мають умерти.
  • Грицько Добрий
    Це ж яке повинно бути життя у мордорівця, щоб захтіти переїхати жити в зруйноване війною місто та й в зону де йдуть активні бойові дії?
  • Magomed Tolboev 84b59101
    Кто бы сомневался.Кацапская колонизация после истребления украинского народа.Освободители в действии. Освобождают место для кацапов. Но это ненадолго.ЗСУ ВЕРНУТ КАЖДЫЙ МЕТР Украинской земли.
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