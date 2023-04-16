Оккупанты селят россиян в общежития, которые ремонтировали якобы для мариупольцев. ВИДЕО

Российские власти начали заселять россиян и попов в общежития, отремонтированные в оккупированном Мариуполе якобы для расселения горожан.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

"В общежития, которые ремонтировали якобы для мариупольцев, оккупанты "неожиданно" расселяют гражданских окупантов. Выходцы с востока России и "волонтеры" от российской церкви агентуры в рясе живут здесь", - написал он.

В то же время, по словам Андрющенко, мариупольцы живут в развалинах.

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