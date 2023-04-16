"Я им живым не сдамся", - житель Старого Салтова Ковалев застрелил двух оккупантов, пытавшихся захватить его дом. ВИДЕО

Российские военные в марте 2022 года пытались захватить дом Николая Ковалева в Старом Салтове. Он отстреливался их же боеприпасами, убил двух оккупантов, бежал и пешком дошел до Харькова. В 59 лет пошел в Вооруженные силы, девять месяцев провел на фронте, а теперь вернулся домой.

Об этом говорится в материале Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.

Поселок Старый Салтов расположен в 40 километрах от Харькова. Оккупанты зашли в населенный пункт 19 марта 2022 года. В тот же день пришли в дом Николая Ковалева.

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"Наш тогдашний сельский голова дал им ключи от школы, и 19 марта они уже заехали в деревню и сразу ко мне домой. Кто-то им рассказал, что у меня была ярая антироссийская позиция. Подъехало несколько машин. Остановились, вышли и разошлись по улице. Я жене сказал: "Это к нам, беги во флигель к мамке, я им живым не сдамся", - вспоминает он.

Калитка во двор была закрыта, оккупанты перелезли через забор, рассказывает мужчина.

"Слышу, открывается дверь и кто-то кричит: "Хозяин". Говорю: "Я здесь". - "Выходи". Я вышел по-домашнему. Он считал, что я никакой опасности для него не представляю, но не рассчитал, что у меня за спиной был пистолет. В котельной я его и застрелил", - говорит Николай.

Оборонялся от российских военных из их оружия, его успел забрать из автомобилей разбитой колонны Росгвардии возле соседней деревни.

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"Возле Шестакового была разбита российская большая колонна, мы туда ездили набирать автоматы, пистолеты, гранаты. Все согласились, мы к тому времени уже были отрезаны от Харькова", - рассказывает житель Старого Салтова.

После выстрела другие российские военные сначала убегали, после чего открыли огонь по дому.

"Стреляли из всего, что у них было. Я выбросил несколько гранат и в домашних тапочках вылез через окно в ванной и побежал в лес. Но кто-то из местных их сориентировал, россияне перекрыли мне уход, пришлось еще там повоевать, еще одного убил", – говорит мужчина.

Женщины успели скрыться во флигеле, но после визита оккупантов мать Николая забрала скорая в Волчанск с гипертоническим кризисом, а жену российские военные арестовали и отвезли в Веселое.

"Там держали две недели в погребе на бутылке горячей воды и половине пачки печенья. Они две недели ее допрашивали, ФСБ приезжала, стреляли, зубы выбили, но она не знала, где я. В конце концов, через две недели ее отпустили. Но за женой следили", – рассказывает житель Старого Салтова.

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Николай прятался четыре дня, по ночам пешком шел в Харьков. Когда дошел до города, его остановили на блокпосте украинские военные.

"Проверяли, допрашивали, потому что у меня не было с собой документов. Возле Кулиничей меня дочь забрала. Там я впервые попал под минометный обстрел и начал привыкать к военным будням", - говорит Николай. От дочери узнал, что семейного дома больше нет.

В Харькове Николай пошел в военкомат, но ему отказали из-за возраста: мужчине было 59 лет. Тогда он уехал в Закарпатье, где его взяли в пехоту.

Далее – девять месяцев фронта: сначала Херсонщина, а после – Донетчина, окрестности Бахмута.

"В моем батальоне все добровольцы. Они там с февраля, первые бои они приняли только с автоматами и гранатометами. Это все патриоты, они бросили все. У одного моего побратима - 250 ульев пчел. Наш ротный до войны зарабатывал 250 тысяч гривень, а ушел воевать, был ранен и вернулся на фронт", - говорит Николай.

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В декабре мужчине исполнилось 60 лет, и его демобилизовали. Раньше мужчина работал частным предпринимателем, сдавал на переработку металлолом. Теперь восстанавливает документы, чтобы получить компенсации за утраченный дом. Его семья сейчас находится в Западной Украине, сам Николай - в Харькове: "Что делать дальше, еще не решил".