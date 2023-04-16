"Я им живым не сдамся", - житель Старого Салтова Ковалев застрелил двух оккупантов, пытавшихся захватить его дом. ВИДЕО
Об этом говорится в материале Суспільне Харків, передает Цензор.НЕТ.
Поселок Старый Салтов расположен в 40 километрах от Харькова. Оккупанты зашли в населенный пункт 19 марта 2022 года. В тот же день пришли в дом Николая Ковалева.
"Наш тогдашний сельский голова дал им ключи от школы, и 19 марта они уже заехали в деревню и сразу ко мне домой. Кто-то им рассказал, что у меня была ярая антироссийская позиция. Подъехало несколько машин. Остановились, вышли и разошлись по улице. Я жене сказал: "Это к нам, беги во флигель к мамке, я им живым не сдамся", - вспоминает он.
Калитка во двор была закрыта, оккупанты перелезли через забор, рассказывает мужчина.
"Слышу, открывается дверь и кто-то кричит: "Хозяин". Говорю: "Я здесь". - "Выходи". Я вышел по-домашнему. Он считал, что я никакой опасности для него не представляю, но не рассчитал, что у меня за спиной был пистолет. В котельной я его и застрелил", - говорит Николай.
Оборонялся от российских военных из их оружия, его успел забрать из автомобилей разбитой колонны Росгвардии возле соседней деревни.
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"Возле Шестакового была разбита российская большая колонна, мы туда ездили набирать автоматы, пистолеты, гранаты. Все согласились, мы к тому времени уже были отрезаны от Харькова", - рассказывает житель Старого Салтова.
После выстрела другие российские военные сначала убегали, после чего открыли огонь по дому.
"Стреляли из всего, что у них было. Я выбросил несколько гранат и в домашних тапочках вылез через окно в ванной и побежал в лес. Но кто-то из местных их сориентировал, россияне перекрыли мне уход, пришлось еще там повоевать, еще одного убил", – говорит мужчина.
Женщины успели скрыться во флигеле, но после визита оккупантов мать Николая забрала скорая в Волчанск с гипертоническим кризисом, а жену российские военные арестовали и отвезли в Веселое.
"Там держали две недели в погребе на бутылке горячей воды и половине пачки печенья. Они две недели ее допрашивали, ФСБ приезжала, стреляли, зубы выбили, но она не знала, где я. В конце концов, через две недели ее отпустили. Но за женой следили", – рассказывает житель Старого Салтова.
Николай прятался четыре дня, по ночам пешком шел в Харьков. Когда дошел до города, его остановили на блокпосте украинские военные.
"Проверяли, допрашивали, потому что у меня не было с собой документов. Возле Кулиничей меня дочь забрала. Там я впервые попал под минометный обстрел и начал привыкать к военным будням", - говорит Николай. От дочери узнал, что семейного дома больше нет.
В Харькове Николай пошел в военкомат, но ему отказали из-за возраста: мужчине было 59 лет. Тогда он уехал в Закарпатье, где его взяли в пехоту.
Далее – девять месяцев фронта: сначала Херсонщина, а после – Донетчина, окрестности Бахмута.
"В моем батальоне все добровольцы. Они там с февраля, первые бои они приняли только с автоматами и гранатометами. Это все патриоты, они бросили все. У одного моего побратима - 250 ульев пчел. Наш ротный до войны зарабатывал 250 тысяч гривень, а ушел воевать, был ранен и вернулся на фронт", - говорит Николай.
В декабре мужчине исполнилось 60 лет, и его демобилизовали. Раньше мужчина работал частным предпринимателем, сдавал на переработку металлолом. Теперь восстанавливает документы, чтобы получить компенсации за утраченный дом. Его семья сейчас находится в Западной Украине, сам Николай - в Харькове: "Что делать дальше, еще не решил".