Последствия ракетного удара по Славянску. ВИДЕО

В сеть попали кадры, зафиксировавшие последствия ракетных обстрелов пятиэтажки в Славянске 14 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовало издание Nexta.

"Посмотрите, что россияне натворили в Славянске", - говорится в сообщении.

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Напомним, россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску.

В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек. Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продлилась до 16 апреля. Жервами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 ранены.