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Последствия ракетного удара по Славянску. ВИДЕО

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В сеть попали кадры, зафиксировавшие последствия ракетных обстрелов пятиэтажки в Славянске 14 апреля.

Как сообщает Цензор.НЕТ, кадры опубликовало издание Nexta.

"Посмотрите, что россияне натворили в Славянске", - говорится в сообщении.

Напомним, россияне в пятницу, 14 апреля, ударили ракетами по Славянску. 

В результате вражеской атаки погибли по меньшей мере 11 человек. Спасательная операция в Славянске после ракетного удара россиян по городу продлилась до 16 апреля. Жервами этой атаки стали 39 человек: 15 из них погибли, 24 ранены.

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Топ комментарии

  • Валентина Саюн 3d182c14
    Слов'янськ не ватний. Усе це Україна, її біль, її рани. Поважайте людей
  • Денис Коновалов 0511b81c
    Кожне місто, кожна вулиця, кожен будинок на масковіі мають так виглядати!!! Нехай лаптеногі будуть прокляті во віки віків!!
  • FT FT
    Больше не будут просить Зеленского отвести вайска и простоперестатьстрелять?
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