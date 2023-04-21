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Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Бомба упала в 150-200 метрах от домов жителей Федоровки Бахмутского района. Село находится в 1,5 километрах от линии фронта. В нем до сих пор живут люди, в том числе и дети.

Об этом идет речь в сюжете Громадського, сообщает Цензор.НЕТ.

Местный житель Денис рассказал журналистам, как ощутил падение бомбы.

"Это было где-то или в час ночи, или в два ночи. Прилетает самолет, и в среднем 10-12 секунд отсчитываешь. Если ничего не произошло - то... А тогда вот 150 или 200 метров от дома - эта воронка. Просто почувствовал, как весь дом поднялся, на землю обратно упал. И крыша еще секунд, наверное, 10-15 садилась на место", – говорит он.

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Неразорвавшаяся авиабомба ФАП-500 так и лежит на стадионе сельской школы.

Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 01Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 02

Федоровку постоянно обстреливают – это время селяне пересиживают по погребам.

"Когда лезут, во дворе выйти даже страшно. Пули свистят. Месяца два назад пуля залетела в хату и холодильник прошила. Всем возможным стреляют", - говорит Денис.

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Огороды селян усеяны боеприпасами. Они собирают их, перед тем как начать работать на земле.

Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 03Россияне сбросили на село Федоровка Донецкой области 500-килограммовую авиабомбу. Она не разорвалась 04

В Федоровке остаются 26 человек, в том числе трое детей Дениса и его супруги Виктории. Ребятам 9 месяцев, 8 лет и 9 лет. Семья уже дважды выезжала из села – в первый раз на Днепропетровщину, во второй раз на Волынь. Но каждый раз возвращалась из-за нехватки денег. Больше уезжать из Федоровки семья не собирается.

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Детальнее о том, как живут люди в 1,5 км от линии фронта, смотрите в сюжете "Громадського".

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Топ комментарии

  • Русня Двухсотая
    Та дітей хоч віддайте подалі від фронту.
    І про нестачу грошей-є великі питання.
  • Сеня Сидоров
    зато в Белгороде все в порядке бомба ФАБ1500 взорвалась
  • Vladimir Vladimir 778f1777
    Мене такі люди дивують... 3 дитини, їдь хоч у Канаду = допоможуть, влаштовуйся, рости дітей, офіруй на ЗСУ... Ніт = будемо чекати...
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