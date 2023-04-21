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Японская певица Оно Аки исполняет на украинском языке гимн ОУН "Зродились ми великої години...". ВИДЕО

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Японская певица Оно Аки во время одного из своих выступлений исполнила гимн Организации Украинских Националистов "Зродились ми великої години..."

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выступления Оно Аки опубликована в соцсетях.

Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому, хотя без указания того в оригинале вопрос спорный. 1932 утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.

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Топ комментарии

  • Чайка Київ
    Дякуємо.
  • Ukr1648
    Гарна пісня. Гарна співачка. Чудовий голос. Разом переможемо рашистів, усім світом.
  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Оно Акі респект за позицію та підтримку...
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