Японская певица Оно Аки исполняет на украинском языке гимн ОУН "Зродились ми великої години...". ВИДЕО
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Японская певица Оно Аки во время одного из своих выступлений исполнила гимн Организации Украинских Националистов "Зродились ми великої години..."
Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись выступления Оно Аки опубликована в соцсетях.
Марш украинских националистов – песня, созданная на слова Олеся Бабия. Музыку приписывают Емельяну Нижанковскому, хотя без указания того в оригинале вопрос спорный. 1932 утверждена Проводом Украинских Националистов, руководящим органом ОУН, как гимн организации.