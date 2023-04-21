Десантники 79-й бригады уничтожили из ПТРК Javelin вражеский танк Т-90. ВИДЕО

Десантники 79-й бригады из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.