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Десантники 79-й бригады уничтожили из ПТРК Javelin вражеский танк Т-90. ВИДЕО

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Десантники 79-й бригады из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский танк Т-90, который с помощью специального оборудования пытался совершить проход через минное поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, видеозапись атаки десантников опубликована в соцсетях.

"Украинские десантники, обнаружили и точным пуском из ПТРК "Javelin" уничтожили вражеский Т-90 с минным тралом, пытавшимся осуществить проработку проходов в минных полях", - говорится в сообщении к видео.

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Топ комментарии

  • Kiev_Kiev_777
  • Ol Ol e5ddacc7
    Я хвилююся - трал вцилів?
  • FT FT
    А куда танк делся?
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