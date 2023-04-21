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Резников об ожиданиях от "Рамштайна": ПВО, боеприпасы и тренировки военных. ВИДЕО

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Министр обороны Алексей Резников рассказал об ожиданиях от сегодняшнего заседания в формате "Рамштайн".

Об этом он заявил в комментарии Радио Свобода, передает Цензор.НЕТ.

"Мои ожидания очень просты. Получить заверения, что нас будут продолжать поддерживать. Что будут понимать наши приоритеты, это номер 1, противовоздушная оборона. Прежде всего – на земле, то есть ракеты, пусковые установки, еще больше и больше. Второе – боеприпасы к артиллерии, бронированные машины, продолжение их поддержки, ремонт, отделка и т.д., чтобы мы могли успешно выполнить наши планы.

И, конечно, тренировки наших военных не только ВСУ, а будут поднимать вопрос о включении в тренинговые программы наших ребят из Национальной гвардии, пограничной службы и Нацполиции", - сказал он.

По словам Резникова, будут просить европейских партнеров о том, чтобы они "изменили мандат" и имели право учить наших защитников.

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Топ комментарии

  • A San
    взамін заберіть собі Рєзнікова і не повертайте !
  • Yakov Yakov a510eb23
    а що очікує яйцеголове чьмо від оборонпрому на чолі з сєпаром гусєвим?
  • Mikola Mazurenko
    Воно ніяк не розуміє, що дадуть все, як воно перестане тирити.
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