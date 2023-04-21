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С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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В Михайловском соборе и на Майдане прошло прощание с бывшим нардепом Олегом Барной, который погиб, защищая Украину.

Об этом сообщает корреспондент Цензор.НЕТ.

Проститься с Барной пришли десятки людей – родных, близких, друзей, побратимов, бывших коллег по парламенту.

Сначала состоялась служба в Михайловском соборе, затем церемония продлилась на Майдане.

"Барна погиб как герой. Первый пошел на штурм вражеских позиций, вел бой на расстоянии метра. Позицию взяли, но он остался в ней навечно", – 68-я бригада

Автор фото и видео Олег Богачук

Вместе с бывшим нардепом в последний путь провели командира егерского взвода 31-летнего Валерия Дорохова. Он, как и Барна, был родом из Тернопольской области.

Олега Барну похоронят 23 апреля в родном селе Белобожница Тернопольской области.

С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 01

С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 02
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 03
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 04
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 05
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 06
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 07
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 08
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 09
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 10
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 11
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 12
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 13
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 14
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 15
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 16
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 17
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 18
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 19
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 20
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 21
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 22
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 23
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 24
С погибшим в бою с оккупантами экс-нардепом Олегом Барной попрощались в Киеве 25

Топ комментарии

  • Rostyslav Komarnytsky
    Таке враження, що Барна загинув, захищаючи лише одну політсилу, а не державу. Жодного представника діючої влади, чи інших парламентських фракцій. Хоча покійний був колшнім депутатом ВР. Спочивай з миром, Воїне!
  • Sergii Ustim
    Вічна пам'ять Героям.
  • 18c49ed2
    Как жаль. Украина теряет лучших

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