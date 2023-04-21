Бои за Бахмут: артиллерия ВСУ успешно поразила позиции оккупантов. ВИДЕО

Совместная работа бойцов 45-й отдельной артиллерийской бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады дает эффективные результаты. Вместе с военными 229-го батальона территориальной обороны 127-й бригады, воины, по меньшей мере, четыре раза поразили позиции оккупантов. Так бойцы сначала нанесли два точных удара по вражескому окопу противника, а впоследствии попали и по бежавшим в посадки российским военным.