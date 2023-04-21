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Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик российского певца, который был презентован в день рождения Гитлера: "Хорошо, что не зиганул в конце". ВИДЕО

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Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик русского певца и сравнил стиль клипа с нацистской пропагандой времен гитлеровской Германии.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев пишет на своем телеграм-канале и публикует фрагмент российского патриотического видео. Примечательно, что клип был представлен в день рождения Адольфа Гитлера.

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Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик российского певца, который был презентован в день рождения Гитлера: Хорошо, что не зиганул в конце 01

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Топ комментарии

  • ZoV KobZona
    По виду гей, а по существу тридварас.
  • 18c49ed2
    С каких это пор раша на Цензоре пишется так и с большой буквы?
  • Berrimor Cute
    По виду типичный стереотип арийской расы, немножко адаптированный под Россию. Высокий блондин с узкими голубыми глазами.
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