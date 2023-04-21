Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик российского певца, который был презентован в день рождения Гитлера: "Хорошо, что не зиганул в конце". ВИДЕО
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Нардеп-предатель Царев подверг критике патриотический ролик русского певца и сравнил стиль клипа с нацистской пропагандой времен гитлеровской Германии.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Царев пишет на своем телеграм-канале и публикует фрагмент российского патриотического видео. Примечательно, что клип был представлен в день рождения Адольфа Гитлера.