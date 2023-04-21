ВСУ успешно уничтожает технику врага возле Угледара. ВИДЕО

Воины 35-й отдельной бригады морской пехоты на протяжении месяцев уничтожают технику и живую силу врага на подступах к Угледару. В эффективном взаимодействии с другими подразделениями ВСУ, военные предпринимают как оборонительные, так и контрнаступательные действия. Ярким примером стала операция, во время которой удалось полностью взять под контроль Верхние Дачи на подступах к Угледару и разбить элиту российского войска - 155 отдельную бригаду морской пехоты.