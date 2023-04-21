Украинские военные разгромили российскую гаубицу Д-30. ВИДЕО

Бойцы 128-го батальона теробороны вместе с тактической группой "Адам" разгромили вражескую технику. Аэроразведчики обнаружили российскую гаубицу Д-30, которая в течение всего времени мешала подразделению: поэтому к уничтожению вражеского орудия присоединилась артиллерия. С первого выстрела снаряд попал в скрытый в лесополосе состав БК. После выстрела загорелась собственно русская гаубица.